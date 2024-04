Als die US-amerikanische Musikerin Bonnie Raitt 2023 erneut einen Grammy erhielt, schien ihr Glanz auch nach Kanada herüber: Die Brüder David und Joey Landreth hatten den Song „Made up mind“ geschrieben, den Raitt auf ihr Album „Just like that...“ nahm und den Kanadiern somit die ganz große Aufmerksamkeit bescherte.

Dabei sind The Bros. Landreth in der Alternative Country/Americana-Szene schon lange aktiv: Beim Konzert in der „Blues Garage“ Isernhagen spielten sie zwei Sets: im ersten ihr Debüt-Album „Let it lie auf akustischen Gitarren, nach der Pause ging es elektrisch weiter. Und dabei stach vor allem Lead-Gitarrist Joey Landreth aus der vierköpfigen Besetzung heraus.