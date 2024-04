Blues Garage Isernhagen: The Bros. Landreth (CAN) (2/2)

Die Brüder David und Jowy Landreth (MItte) waren mit Freunden in der Blues Garage im November 2023 zu Gast. (Blues Garage / M. Knaack)

Vieles vom besonderen Schaffen und Können der Brüder David und Joey Landreth aus Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba hängt auch mit ihrem Vater zusammen, denn Wally Landreth ist Musiker und Songschreiber. So wurden seine Söhne „früh mit Musik getauft“, wie Joey Landreth sagt. Anfangs sind sie, wie ihr Vater, als Begleitmusiker für andere Künstler aufgetreten, 2013 dann veröffentlichten sie ihr Debüt „Let it lie“.

Zwei weitere gemeinsame Alben haben die beiden inzwischen herausgebracht. Joey, der jüngere Landreth dazu Solo-Alben. Nach gemeinsamen Touren 2019 und 2022 waren sie Ende 2023 nun wieder in Europa und hatten ihr Debüt-Album im Programm. Im Publikum der gut besuchten drei Deutschland-Konzerte waren zwar viele, aber eben nicht nur Gitarristen, was immer ein Anzeichen für größeren Erfolg bedeutet.