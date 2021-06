Papst Franziskus hat den Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, aufgefordert, weiter im Amt zu bleiben und dessen Rücktritt abgelehnt. Das bedeutet, dass Marx weiter im Amt bleiben muss - und weiterhin die Mitverantwortung für den Umgang mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche übernimmt.

(picture alliance / dpa - SvenSimon / Frank Hoermann )Sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche - Kardinal Marx bietet Papst Rücktritt an

Kardinal Marx hat dem Papst den Rücktritt von seinem Amt als Erzbischof von München angeboten. Ein Schritt, dessen Wirkung noch nicht absehbar ist.

Wann weiß man, dass ein Rücktritt notwendig ist? "Ich denke für manch andere ist es ein längerer Prozess, weil es manche schwerer haben, sich vom eigenem Amt zu lösen, aber am Ende geht es um die eigene Glaubwürdigkeit", sagte Margot Käßmann, Theologin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Deutschlandfunk. "Ich denke, dass Schwerste ist, sich vor die Öffentlichkeit zu stellen und einen Fehler schonungslos und beschähmend zuzugeben beziehungsweise für Fehler Verantwortung zu übernehmen", sagte Käßmann. Man müsse dabei aber immer auch noch zwischen persönlichen Fehlern und Fehlern der Institution unterscheiden.

"Kirchen sind kein rechtsfreier Raum"

Margot Käßmann war 2009 als erste und bisher einzige Frau an die Spitze der EKD gewählt worden. Nach knapp vier Monaten Amtszeit war eine Autofahrt in Hannover unter Alkoholeinfluss bekannt geworden, bei der sie eine rote Ampel überfahren hatte. Daraufhin trat sie am 24. Februar 2010 von allen ihren Ämtern zurück. "An einem Mittwochmorgen in meiner Küche" habe sie ganz genau gewusst, dass dies der richtige Schritt sei, nachdem sie die Schlagzeilen über sich in den Zeitungen gesehen habe. Danach ging sie für fünf Monate in die USA. Es habe ihr gut getan, um ihr Leben neu zu sortieren, dass sie damals an einem Ort war, an dem sie niemand kannte, so Käßmann.

Eine Person, die in einer Leitungsposition lebe, habe immer Verantwortung. Niemand sei aber vor Fehlern gefeit, betonte die Theologin. Auch die Kirchen müssten sich der öffentlichen Debatte stellen, denn sie seien kein rechtsfreier Raum. Gerade in Kirchen werde viel Vertrauen gesteckt, wenn dort dann etwas passiere, dann muss dafür Verantwortung übernommen werden. Wenn Einzelne dies nicht tun würden für ihre Täterschaft, müssten andere dies für die Institution übernehmen.

Jeder hat das Recht auf eine zweite Chance

Sie glaube nicht, dass der Rücktrittsgesuch von Marx inszeniert gewesen sei, sagte Käßmann. "Ich nehme ihm das ab, dass ihn das derart erschüttert." Man müsse Menschen aber auch zugestehen, dass sie sich nach Fehler rehabilitieren könnten und einen Neuanfang machen können, sagte Käßmann mit Bezug auf den Rücktritt von Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Diese hatte nach langen Diskussionen über ihre Doktorarbeit und den Plagiatsvorwürfen im Mai das Amt der Bundesfamilienministerin aufgegeben. An ihrer SPD-Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September hatte sie aber festgehalten.

