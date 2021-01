Thüringens Bildungsminister zu Digitalunterricht Holter: Benachteiligte Schüler müssen in die Schulen zurück Helmut Holter im Gespräch mit Stephanie Rohde

Noch stehen die Stühle oben. Nach den Winterferien könnten in Thüringen jene Schüler, die bislang keinen Zugang zu digitalen Endgeräten haben, in den Präsenzunterricht zurückkehren. (picture alliance / Inderlied/Kirchner-Media )

Aufgrund fehlender Ausstattung seien derzeit 10 bis 15 Prozent der Thüringischen Schüler vom digitalen Lernen quasi ausgeschlossen, sagte der Bildungsminister des Landes, Helmut Holter, im Dlf. Es gebe keine andere Möglichkeit, als diese Gruppe früher in den Präsenzunterricht zurückzuholen, so der Linken-Politiker.

Bereits nach dem Ende der Winterferien in Thüringen, am 1. Februar, sollten jene Schülerinnen und Schüler, die bislang über keine digitalen Endgeräte verfügen, wieder an den Schulen betreut werden – "um sie an das allgemeine Lernniveau heranzuführen", sagte Helmut Holter (Die Linke). Die restliche Gruppe werde aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in Thüringen voraussichtlich bis Ostern von zu Hause aus weiter lernen.

Geld für Endgeräte wäre theoretisch vorhanden

Für die Digitalisierung stehen eigentlich Milliarden bereit. Doch die Länder haben bislang nur einen kleinen Teil davon bewilligt. Thüringen hat bis Ende des vergangenen Jahres knapp 24 Prozent davon abgerufen.

Das liege – teileweise – auch an den Kommunen des Landes, die die Digitalisierung vorerst nicht in Angriff nähmen, weil sie dies erst gleichzeitig mit der Sanierung von Schulen tun wollten, sagte Holter. Er ergänzte: "Das halte ich für falsch, da arbeiten wir auch dran." Zudem sei der Markt leergefegt und es entsprechend schwierig, Endgeräte wie Tablets zu beschaffen.

Zugleich lobte Holter den starken Einsatz der Lehrkräfte im Land, die derzeit bis zu 16 Stunden täglich ihrer Arbeit nachgingen. Auch hätten die Schulen seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr "einen großen Schub in der Digitalisierung erfahren."