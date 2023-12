Interview der Woche

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Ramelow forderte auch mehr Investitionen in die Bildung und die Kinderbetreuung. Die Frage nach dem nötigen Geld dafür wäre ganz anders zu beantworten, wenn es eine gerechte Besteuerung gäbe, meinte der Linken-Politiker. So sei es unerträglich, dass die großen Weltkonzerne in Europa so gut wie keine Steuern zahlten.

Schulden als "Investition in die Zukunft"

Ramelow sprach sich zudem für die Aufnahme neuer Schulden aus. Wenn mit den Mitteln etwa Schulen saniert würden, dann sei dies eine Investition in die Zukunft und nicht einfach eine Geldausgabe.

