So viel Reichweite auf TikTok wie sie hat keine andere Partei: die AfD. Doch nun gibt es für ihren Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Maximilian Krah, einen herben Dämpfer. Die Kurzvideo-Plattform hat seinen Account massiv eingeschränkt. Seine Inhalte werden für 90 Tage nicht mehr auf der "Für Dich"-Seite angezeigt. Sie ist wichtig für den massenhaften Erfolg von Videos auf der Plattform.

Insgesamt erreicht die AfD auf der Plattform laut einer Analyse des Politikberaters Johannes Hillje mehr als dreimal so viele Accounts als alle anderen Parteien im Bundestag zusammen. Zu verdanken hat sie das vermutlich dem rechten Aktivisten Erik Ahrens, der TikTok als Kanal für 14- bis 19-Jährige in Deutschland sieht, für den habe man "90 Minuten am Tag ein Fenster in deren Gehirn, wo man reinsenden kann."