Selbstmord eines Häftlings

Erstmals assistierter Suizid im Schweizer Justizvollzug

Das Persönlichkeitsrecht umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, so das Bundesverfassungsgericht. Hat aber auch ein Insasse im Gefängnis Anspruch auf assistierten Suizid? Was in Deutschland diskutiert wird, wird in der Schweiz praktiziert.

Keller, Martina | 08. Mai 2023, 16:40 Uhr