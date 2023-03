Suizidprävention

Wie viele Selbsttötungen können wir verhindern?

Fast 10.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben. Viele könnten gerettet werden, denn die Wissenschaft weiß, was in Lebenskrisen hilft. Doch der Bundestag kümmert sich vorerst eher um Suizidassistenz als um Suizidprävention.

Keller, Martina | 19. März 2023, 16:30 Uhr