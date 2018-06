Ohne den Ehrgeiz und die harte Hand von Joe Jackson hätte die Pop-Geschichte vielleicht anders ausgesehen. Vielleicht hätte es ein paar ganz Große so nie gegeben: Nicht die Jackson Five, nicht Janet Jackson, nicht den "King of Pop"!

Joseph Walter Jackson träumt einst selbst von einer Musikkarriere, aber er ist nicht gut genug, schuftet stattdessen als Kranführer in einem Stahlwerk im trostlosen Gary, Indiana. Aber er erkennt das Talent seiner Kinder und fördert sie. Oder besser gesagt: er trimmt sie gnadenlos auf Erfolg. Es sind vor allem die Söhne, die jahrelang unter körperlichen und emotionalen Misshandlungen ihres Vaters und Managers leiden.

The Jackson Five Sänger Michael Jackson Mitte mit seinen Brüdern Jackie Tito Jermaine und Marl (imago stock&people)

Michael Jackson erinnert sich in dem Dokumentarfilm "Living with Michael Jackson", dass er solche Angst vor seinem Vater hatte, dass er sich in dessen Gegenwart übergeben musste oder in Ohnmacht fiel. 1979 trennt sich Michael von seinem Vater als Manager, vier Jahre später auch die anderen Brüder.

"Mein Vater meint es gut, er will nur das Beste für seine Kinder", sagt Janet Jackson 2011 in einem CNN-Interview. Und dann fügt sie hinzu: "Aber wie er manches gemacht hat, war nicht gut." Erst nach Michael Jacksons Tod gibt Joe zu, seine Kinder geschlagen zu haben. Aber er verteidigt seine rigorosen Erziehungsmethoden: "Zum Glück war ich so hart, denn schau, was dabei herausgekommen ist: Kinder, die die ganze Welt liebt."

Immer schick gemacht - Fedora-Hüte, glänzende Anzüge, dicke Goldkette - so kannte man Joe Jackson bis zum Schluss. Er starb mit 89 Jahren im Kreis seiner Familie. Seine Tochter LaToya Jackson twitterte: "Ich werde Dich immer lieben. Du hast uns zu einer der berühmtesten Familien der Welt gemacht. Rest in Peace".

Mitglieder der Jackson-Familie (v.l.): Katherine Jackson, LaToya Jackson, Tito Jackson, Jackie Jackson and Marlon Jackson (picture alliance / dpa / Mike Nelson)