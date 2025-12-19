Ein Mensch sei durch eine Drohnenattacke beim Überqueren einer Brücke getötet worden, teilte der Gouverneur der Provinz im Online-Dienst Telegram mit. Drei weitere hätten Verletztungen erlitten. In der gleichnamigen Stadt Odessa traf ein russischer Angriff nach Angaben der Militärverwaltung Teile der Infrastruktur. In der Folge seien Strom, Wasser und Heizung ausgefallen.
Eine weitere Attacke habe einer Verkehrsverbindung zwischen Odessa und dem Donauhafen Reni gegolten.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.