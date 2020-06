Tokio 2020 Organisatoren beraten über "schlankere Spiele"

Gastgeber Tokio will die Olympischen Spiele im Sommer 2021 angesichts einer möglichen weiteren Bedrohung durch das Coronavirus in manchen Bereichen "straffen und vereinfachen". So sollen eventuell die Zuschauerzahlen reduziert werden und die Eröffnungs- und Schlussfeiern verkleinert werden.

Von Kathrin Erdmann

