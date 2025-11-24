Gemeinsamer Appell

Ökonomen fordern Stopp des sogenannten Rentenpakets. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Für Stabilität, Verlässlichkeit und Vertrauen brauche es eine Rentenpolitik mit langem Atem, die berechenbar und fiskalisch nachhaltig sei, zitiert das "Handelsblatt" aus dem Aufruf. Das geplante Rentenpaket der schwarz-roten Koalition verfehle dieses Ziel jedoch. Vor allem die sogenannte Rentenniveau-Haltelinie und die geplante Ausweitung der Mütterrente belasteten die öffentlichen Finanzen erheblich. Die Autoren plädierten stattdessen für eine langfristige Orientierung. So sei etwa die geplante Rentenkommission ein geeigneter Rahmen, um eine fiskalisch nachhaltige Reform in die Wege zu leiten.

Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören unter anderem aktuelle und frühere Wirtschaftsweise, Rentenexperten und weitere Fachleute.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.