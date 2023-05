Die Ghriba-Synagoge auf der tunesischen Insel Djerba (Hasan Mrad / IMAGESLIVE via ZUMA P / Hasan Mrad)

Wie das Innenministerium gestern Abend mitteilte, tötete ein Wachmann zunächst einen Kollegen und schoss dann um sich. Der Täter sei von anderen Sicherheitskräften erschossen worden. Etliche Menschen seien verletzt worden.

In der Synagoge findet in diesen Tagen das jüdische Fest Lag Baomer statt, zu dem jedes Jahr viele Gläubige aus Israel und anderen Ländern nach Tunesien reisen. Israelischen Medienberichten zufolge hielten sich während der Tat rund 1.000 Personen in der Synagoge auf.

Bei einem Anschlag von Al-Kaida-Terroristen auf dieselbe Synagoge waren 2002 insgesamt 20 Menschen getötet worden, darunter 14 deutsche Touristen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.