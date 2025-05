Kaschmir-Konflikt

Jammu in Indien: Ein offenbar von pakistanischen Drohnen beschädigtes Gebäude. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Channi Anand)

Das indische Militär erklärte, es habe neue pakistanische Angriffe auf seine Grenzregionen gegeben. In einer Meldung im Kurznachrichtendienst X ist von einer unverhohlenen Eskalation die Rede. Polizeiangaben zufolge wurden fünf Menschen getötet. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von Explosionen in Srinagar, der Hauptstadt des indischen Teils von Kaschmir. Die pakistanische Seite erklärte, die Gegenangriffe seien eine Reaktion darauf, dass indische Streitkräfte in der Nacht drei Luftwaffenstützpunkte angegriffen hätten.

Die G7-Staaten forderten eine sofortige Deeskalation und riefen beide Länder zu einem direkten Dialog auf. US-Außenminister Rubio bot dafür die Hilfe seines Landes an.

Indien und Pakistan streiten seit Jahrzehnten über den Grenzverlauf in Kaschmir. Zuletzt hatten die Spannungen wieder zugenommen. Seit Mittwoch wurden bei gegenseitigen Angriffen zahlreiche Menschen getötet. Auslöser der neuen Kämpfe war ein Anschlag auf indische Touristen Mitte April.

