Krieg in Nahost

Unter den Toten befinden sich demnach auch Journalisten des katarischen Senders Al Jazeera sowie der Nachrichtenagenturen Reuters und AP. Von beiden Agenturen hieß es, man sei erschüttert über den Tod ihrer Mitarbeiter. Das israelische Militär teilte mit, es bedauere jeden Schaden, der unbeteiligten Personen zugefügt wurde. Man habe den Generalstabschef angewiesen, so schnell wie möglich eine Untersuchung durchzuführen.

Immer wieder israelische Angriffe auf Kliniken im Gazastreifen

Das Nasser-Krankenhaus wurde seit Beginn des Gaza-Krieges immer wieder angegriffen. Israel gibt an, Angriffe auf Krankenhäuser und Einsätze in Kliniken richteten sich gegen Extremisten, die dort aktiv seien.

Auch andernorts im Gazastreifen wurden weitere Todesopfer verzeichnet. So teilte das Al-Awda-Krankenhaus mit, sechs Menschen seien auf dem Weg zu einer Verteilstelle für Hilfsgüter durch israelische Schüsse getötet worden. 15 weitere seien verletzt worden.

