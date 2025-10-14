Nahost Tote in Gaza bei israelischem Angriff trotz Waffenruhe
Im Gazastreifen hat es ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe einen israelischen Luftangriff gegeben. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurden im Viertel Schedschaija in Gaza-Stadt drei Palästinenser durch Schüsse einer Drohne getötet.
Die israelische Armee erklärte, mehrere Personen hätten sich israelischen Stellungen genähert und eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Dies sei eine Verletzung der Vereinbarung über die Waffenruhe. Da sich die Menschen auch auf mehrmalige Aufforderung nicht zurückgezogen hätten, sei das Feuer eröffnet worden.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.