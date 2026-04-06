Krieg im Nahen Osten

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Die Armee teilte mit, man habe Ziele des Regimes in Teheran attackiert. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, südöstlich von Teheran seien mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, als ein Wohngebiet getroffen worden sei. In der Stadt Ghom wurden laut Fars ebenfalls bei einem Luftangriff mindestens fünf Menschen in einem Wohnhaus getötet.

Das iranische Militär griff seinerseits erneut zivile Infrastruktur in mehreren Golfstaaten an. In Kuwait wurden durch iranische Drohnen mehrere Öl- und petrochemische Anlagen sowie zwei Strom- und Meerwasserentsalzungsanlagen beschädigt worden. In den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten örtliche Behörden, der Hafen von Chor Fakkan an der Ostküste unweit der Einfahrt zur Straße von Hormus sei Ziel eines iranischen Angriffs gewesen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.