Außenminister Sybiha sprach von einem massiven Beschuss mit Drohnen und Raketen. In der Hauptstadt Kiew kamen den Behörden zufolge mindestens vier Personen ums Leben, weitere zehn wurden verletzt. Mehrere Brände brachen aus. Auch aus dem Umland der Hauptstadt wurden Opfer gemeldet. Mindestens 21 Verletzte gab es zudem in der südostukrainischen Industriestadt Saporischschja.

Im Nachbarland Polen stiegen wegen der Angriffe Kampfjets auf. Das polnische Militär teilte mit, auch das Luftabwehrsystem am Boden sei in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Es habe sich um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, um die Bürger insbesondere in den Grenzgebieten zu schützen.

