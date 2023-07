Tour de France Femmes

Ende einer Ära - Annemiek van Vleuten ist geschlagen

Annemiek van Vleuten war die dominierende Rad-Rennfahrerin des vergangenen Jahrzehnts. In die Tour de France Femmes ging sie als Titelverteidigerin. Doch am Tourmalet musste sie sich einer besseren geschlagen geben. Das Ende einer Ära deutet sich an.

Von Tom Mustroph | 30.07.2023