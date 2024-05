Dorthin waren nach dem Unglück die Leichen Raisis, des ebenfalls ums Leben gekommenen Außenministers Amirabdollahian sowie sieben weiterer Todesopfer gebracht worden. Anschließend ist iranischen Medien zufolge eine Feierlichkeit in der Pilgerstadt Ghom geplant. Raisis Leichnam soll später in die Hauptstadt Teheran übergeführt werden.

Irans Religionsführer Ajatollah Chamenei hat eine fünftägige Staatstrauer angeordnet. Zum Interims-Präsidenten wurde Raisis bisheriger Stellvertreter Mochber ernannt. Präsidentschafts-Neuwahlen wurden für Ende Juni angesetzt.

Die iranische Armeeführung ordnete eine Untersuchung des Absturzes an. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna wurde zu diesem Zweck im Verteidigungsministerium eine Expertengruppe zusammengestellt. Im Iran wird seit dem Unglück darüber diskutiert, ob das schlechte Wetter, ein technischer Defekt oder gar ein Sabotageakt dafür verantwortlich gewesen sein könnte.

Nach Ansicht der Iran-Expertin Azadeh Zamirirad von der Stiftung Wissenschaft und Politik wird sich durch das Unglück an der politischen Situation im Iran nicht viel ändern. Die Todesfälle bedeuteten für das Regime in erster Linie einen bürokratischen Aufwand, sagte Zamirirad im Deutschlandfunk. Der Führung in Teheran sei vor allem daran gelegen, möglichst schnell zum Normalzustand zurückzukehren. Aus diesem Grund seien auch recht zügig Neuwahlen angesetzt worden.