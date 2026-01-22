US-Präsident Trump empfängt Präsident Selenskyj im vergangenen Dezember in Florida. (Alex Brandon/AP/dpa)

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, angesichts der andauernden russischen Luftangriffe die Ukraine nur dann zu verlassen, wenn es ein unterschriftsreifes Dokument für eine Beendigung des Krieges oder weitere Hilfszusagen gebe. Trump erklärte in Davos, man sei "ziemlich nah" an einem Abkommen.

Ukraine-Expertin Melnyk: Abkommen über große finanzielle Unterstützung der USA im Raum

Zum Verhalten des US-Präsidenten sagte Melnyk, "Donald Trump versucht, die ganze Verantwortung auf die Europäer zu schieben. Auf Dauer sind wir jetzt schon mit der Tatsache konfrontiert, dass wir uns mit Blick auf die Sicherheit stärker aufstellen müssen."

Witkoff und Kushner in Moskau erwartet

Heute werden der US-Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner zu weiteren Gesprächen mit Russlands Präsident Putin in Moskau erwartet. Danach seien Beratungen mit der ukrainischen Seite geplant, hieß es.

Angesichts der jüngsten russischen Luftangriffe auf die Energieversorgung der Ukraine forderte NATO-Generalsekretär Rutte die Mitgliedstaaten des Bündnisses dazu auf, der Ukraine schnell mehr Luftabwehrsysteme zu liefern.

Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, teilte via Telegram mit, dass noch knapp 3.000 Wohnhäuser in der ukrainischen Hauptstadt ohne Strom seien.

