Dort wird er mit dem britischen Premierminister Starmer und NATO-Generalsekretär Rutte sprechen. Selenskyj wird außerdem von König Charles empfangen. Der ukrainische Staatschef schrieb in den sozialen Medien, es gehe um mehr Sicherheit und Möglichkeiten für sein Land. Die britische Regierung kündigte eine neue Rüstungskooperation mit der Ukraine an.
Kiew befürchtet, dass wegen des Iran-Kriegs die internationale Unterstützung nachlässt. Zuletzt hatte US-Präsident Trump Sanktionen gegen russisches Öl gelockert, weil viele Öltanker die kriegsbetroffene Nahostregion nicht passieren können.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.