Ukraine-Krieg
Treffen zwischen Präsident Selenskyj und britischem Premier Starmer in London

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gesprächen in London eingetroffen.

    Der britische Premierminister Keir Starmer begrüßt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Downing Street in London.
    Der britische Premierminister Starmer, links, begrüßt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der Downing Street in London. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Thomas Krych)
    Dort wird er mit dem britischen Premierminister Starmer und NATO-Generalsekretär Rutte sprechen. Selenskyj wird außerdem von König Charles empfangen. Der ukrainische Staatschef schrieb in den sozialen Medien, es gehe um mehr Sicherheit und Möglichkeiten für sein Land. Die britische Regierung kündigte eine neue Rüstungskooperation mit der Ukraine an.
    Kiew befürchtet, dass wegen des Iran-Kriegs die internationale Unterstützung nachlässt. Zuletzt hatte US-Präsident Trump Sanktionen gegen russisches Öl gelockert, weil viele Öltanker die kriegsbetroffene Nahostregion nicht passieren können.
    Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.