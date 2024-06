EURO 2024 in Deutschland

UEFA testet neue Regelungen bei EM-Spielen

EURO 2024 in Deutschland

UEFA testet neue Regelungen bei EM-Spielen

Neues Turnier, neue Ideen – der Spielmodus bleibt gleich, ein paar neue Regelungen, vor allem die Schiedsrichter betreffend, will die UEFA bei der EURO 2024 in Deutschland aber einführen. Wie machbar sind sie in der Umsetzung?