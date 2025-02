Rohstoffe

Trump: Abkommen mit der Ukraine wird am Freitag unterzeichnet

Das Wirtschaftsabkommen zwischen den USA und der Ukraine soll nach Angaben von US-Präsident Trump am Freitag unterzeichnet werden. Er kündigte bei der ersten Sitzung seines Kabinetts an, dafür werde der ukrainische Präsident Selenskyj nach Washington reisen. Trump sagte, es gehe um ein Abkommen zu Seltenen Erden und - so wörtlich - anderen Dingen.