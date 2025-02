Donald Trump . (picture alliance / zz / Andrea Renault )

Selenskyj müsse schnell handeln, "sonst wird er kein Land mehr übrig haben". In der Zwischenzeit seien die USA dabei, mit Russland erfolgreich ein Ende des Kriegs zu verhandeln. Russland hatte am kommenden Montag vor genau drei Jahren die Ukraine überfallen und dem Land einen blutigen Krieg aufgezwungen. Ursprünglich befanden sich die russischen Soldaten auf dem Vormarsch nach Kiew, konnten aber zurückgehalten werden. Wegen des Kriegsrechts werden in der Ukraine derzeit keine Wahlen abgehalten. Offiziell endete Selenskyjs Amtszeit im Mai vergangenen Jahres.

Baerbock mahnt selbstbewusstes Auftreten der Europäer an

Nach Einschätzung von Außenministerin Baerbock sollten die amerikanisch-russischen Gespräche über die Zukunft der Ukraine nicht überbewertet werden. Die Grünen-Politikerin sagte dies kurz vor einem internationalen Ukraine-Treffen, das auf Einladung von Frankreichs Präsident Macron stattfindet. Daran nehmen auch nicht-europäische Staaten wie Kanada teil. Baerbock warnte mit Blick auf die amerikanisch-russische Initiative erneut vor einem "Scheinfrieden", der Russland nur eine Atempause für neue Kriegszüge verschaffe. Sie werbe für ein selbstbewusstes Auftreten der Europäer.

Von dem amerikanisch-russischen Treffen in Saudi-Arabien gestern waren die Ukraine und die EU ausgeschlossen.

