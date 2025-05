Wirtschaft

Trump droht EU mit Zöllen in Höhe von 50 Prozent zum 1. Juni

US-Präsident Trump hat der Europäischen Union Einfuhrzölle in Höhe von 50 Prozent angedroht. Diese könnten zum 1. Juni in Kraft treten, erklärte er in sozialen Medien. Als Begründung führte Trump an, die Gespräche mit der EU führten zu nichts. Es sei schwierig, mit Brüssel über das Thema Handel zu reden. Er fügte hinzu, es werde keine Zölle geben, wenn das jeweilige Produkt in den USA hergestellt werde.