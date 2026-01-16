US-Präsident Donald Trump bekundet Besitzansprüche auf Grönland. (picture alliance / Sipa USA / Nicole Combeau)

Grönland ist Teil des NATO-Mitglieds Dänemark. Sowohl die grönländische als auch die dänische Regierung lehnen eine Abtretung der Insel an die USA ab, ebenso die EU. In der grönländischen Hauptstadt Nuuk werden für den Abend 15 Soldaten der Bundeswehr erwartet. Sie sollen auf Einladung Dänemarks gemeinsam mit Einheiten aus den NATO-Staaten Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden eine Erkundungsmission durchführen. Es geht darum, wie die Sicherheit Grönlands verbessert werden kann - etwa durch eine stärkere Luftraumüberwachung.

Beim NATO-Mitglied Italien stieß die Mission auf Ablehnung; Verteidigungsminister Crosetto nannte sie einen "Witz". Er frage sich, was die wenigen Soldaten dort tun sollten, sagte er in Rom.

