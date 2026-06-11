US-Präsident Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen. (AFP / -)

Die USA würden die Islamische Republik in der kommenden Nacht sehr hart treffen. In nicht allzu ferner Zukunft würden die USA zudem die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur einnehmen ‌und die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- ⁠und Gasmärkte übernehmen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Über ⁠die Insel Kharg wickelt der Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte ab.

Zuvor hatte das iranische Außenministerium die geltende Feuerpause angesichts der jüngsten US-Angriffe als "praktisch bedeutungslos" bezeichnet. Der Iran habe ein Recht auf Selbstverteidigung, heißt es in einer Erklärung. Auf eine formelle Aufkündigung der seit April geltenden Waffenruhe verzichtete das Ministerium aber.

US-Streitkräfte hatten in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben erneut militärische Überwachungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftabwehrstellungen im Iran angegriffen.

Trump begründete die Militärschläge unter anderem mit den festgefahrenen Friedensverhandlungen. Nach Angaben aus Teheran wurden mindestens drei Menschen verletzt. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten unter anderem mit Gegenangriffen auf US-Stützpunkte in Jordanien, Bahrain und Kuwait.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.