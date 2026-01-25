Handel mit China

Donald Trump droht erneut mit Zöllen (Archivbild). (AP / Alex Brandon)

Diese würde man im Falle eines Handels-Deals zwischen Kanada und China einführen, schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social".

Kanadas Regierungschef Carney war unlängst nach Peking gereist. Dabei einigten sich beide Staaten auf gegenseitige Zollsenkungen. Der für den Handel mit den USA zuständige kanadische Minister LeBlanc betonte nun, man habe mit China zwar eine Lösung für mehrere ‌wichtige Zollfragen erreicht. Es gebe aber kein Streben nach einem Freihandelsabkommen.

Die Beziehungen zwischen den USA und Kanada sind angespannt. Dies liegt unter anderem daran, dass Trump die Eigenständigkeit des nördlichen Nachbarlandes wiederholt in Frage gestellt und mit einer Annexion gedroht hatte.

