Iran-Krieg
Trump droht mit Angriffen auf Infrastruktur

US-Präsident Trump hat damit gedroht, für jeden iranischen Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran zu zerstören.

    Eine unverhüllte Frau überquert den Revolutionsplatz in Teheran, über dem ein großes Billboard mit einem toten Donald Trump hängt.
    Der Revolutionsplatz in Teheran. (imago images / Anadolu Agency / Fatemeh Bahrami)
    Irans Außenminister Aragtschi sagte seinerseits, jeder Angriff auf den Iran werde eine kraftvolle und entschlossene Antwort zur Folge haben. Die Äußerungen deuten darauf hin, dass in dem neu entfachten Krieg keine diplomatische Annäherung in Sicht ist.
    Nach der weitgehenden Blockade der Straße von Hormus durch den Iran könnte die Meerenge Bab al-Mandab vor der Küste Jemens zur nächsten Gefahr für die Schifffahrt werden. Durch diese Meerenge führt der Seeweg von Asien über den Suezkanal nach Europa. Sie hat als Umgehungsroute für die Straße von Hormus etwa bei Ölexporten Saudi-Arabiens zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Huthi drohten zuletzt damit, dort saudische Ölexporte zu blockieren.

    Weiterführende Informationen

    Die wichtigsten Entwicklungen gibt es auch in unseren Newsblog zur Lage im Nahen Osten.
    Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.