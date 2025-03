Verärgerung über Putin

Trump droht mit Sekundärzöllen auf russisches Öl

Ungewöhnlich kritisch hat sich US-Präsident Trump angesichts der schleppenden Waffenruheverhandlungen im Ukraine-Krieg über den russischen Machthaber Putin geäußert. Er sei äußerst verärgert ("very angry and pissed off") über Putin, sagte Trump und drohte damit, die Käufer von russischem Öl mit Strafzöllen zu belegen.