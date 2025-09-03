Südkaribik

Den Angaben zufolge sollten mit dem Schiff illegale Betäubungsmittel in die USA gebracht werden. Der Angriff sei in internationalen Gewässern erfolgt. Trump sprach von "Terroristen" sowie von einer "Warnung" an alle, die Drogen in die USA bringen wollten.
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela spitzt sich seit Wochen zu. Mitte August hatten die USA mehrere Kriegsschiffe vor die Küste des südamerikanischen Landes entsandt. Sie sollten dort illegale Drogentransporte abfangen, hieß es.
