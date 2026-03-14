Iran-Krieg
Trump fordert internationale Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormus

US-Präsident Trump hat andere Staaten dazu aufgefordert, gemeinsam den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu sichern. Trump erklärte, alle Länder, die Öl durch die Meerenge am Persischen Golf geliefert bekämen, müssten sich an einer solchen Mission beteiligen.

    Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme.
    Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist nur rund 50 Kilometer breit (NASA/The Visible Earth)
    Aus Großbritannien und Frankreich gibt es entsprechende Signale. Beide Länder haben bereits Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer entsandt. Trump schrieb auf seiner Internetplattform Truth Social, er hoffe, dass auch China, Japan und Südkorea Schiffe schickten.
    Normalerweise passiert ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte die Straße von Hormus. Seit der Iran dort mehrmals Tanker angegriffen hat, ist der Schiffsverkehr aber fast völlig zum Erliegen gekommen. Mehreren indischen Schiffen hat der Iran heute allerdings die Durchfahrt erlaubt.

    Angriffe auf den Iran dauern an

    Unterdessen haben Israel und die USA ihre Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Der Iran wiederum attackierte erneut Ziele in den Golfstaaten und drohte damit, gezielt Häfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten anzugreifen. Sie seien legitime Ziele, da die US-Armee sie für ihre Angriffe nutze.
    Die wichtigsten Entwicklungen zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten gibt es in unserem Newsblog.
    Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.