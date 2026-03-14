Iran-Krieg

Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist nur rund 50 Kilometer breit (NASA/The Visible Earth)

Aus Großbritannien und Frankreich gibt es entsprechende Signale. Beide Länder haben bereits Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer entsandt. Trump schrieb auf seiner Internetplattform Truth Social, er hoffe, dass auch China, Japan und Südkorea Schiffe schickten.

Normalerweise passiert ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte die Straße von Hormus. Seit der Iran dort mehrmals Tanker angegriffen hat, ist der Schiffsverkehr aber fast völlig zum Erliegen gekommen. Mehreren indischen Schiffen hat der Iran heute allerdings die Durchfahrt erlaubt.

Angriffe auf den Iran dauern an

Unterdessen haben Israel und die USA ihre Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Der Iran wiederum attackierte erneut Ziele in den Golfstaaten und drohte damit, gezielt Häfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten anzugreifen. Sie seien legitime Ziele, da die US-Armee sie für ihre Angriffe nutze.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.