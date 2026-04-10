Iran-Krieg

Noch immer warten viele Tanker auf die Weiterfahrt (Archivbild). (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)

Der Iran leiste mit Blick auf Öltransporte durch die Meerenge "sehr schlechte Arbeit", die man auch als "unredlich" bezeichnen könne, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform. Dies sei nicht die Vereinbarung, die man getroffen habe.

Rund eine Stunde zuvor hatte Trump bereits auf Truth Social gepostet, es gebe Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Er wies den Iran an, das zu beenden.

Ab heute soll es in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine dauerhafte Beendigung des Kriegs. Zu den schwierigen Themen dürfte bei den Gesprächen auch der Streit um die Öffnung der Straße von Hormus zählen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.