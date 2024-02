US-Präsidentschaft

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht während einer Wahlkampfveranstaltung. (picture alliance / AP / Charlie Neibergall)

Auch in diesem Bundesstaat setzte er sich gegen seine Konkurrentin Haley durch, wie aus Prognosen von TV-Sendern hervorgeht. Haley hatte bereits bei den Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und am vergangenen Wochenende in South Carolina gegen Trump verloren. Offen ist, wie lange sie noch im Rennen um die Kandidatur bleiben wird, da ihr keine Chancen mehr eingeräumt werden, Trump zu schlagen.

Bei den Demokraten war Präsident Biden Sieger in den Vorwahlen. Er hat keine ernst zu nehmende Konkurrenz innerhalb seiner Partei.

Ein Duell zwischen Trump und Biden bei der Präsidentenwahl am 5. November gilt als wahrscheinlich. Die Republikaner küren ihren Kandidaten auf einem Parteitag Mitte Juli, die Demokraten Mitte August.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.