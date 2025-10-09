Nahost
Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt

Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben sich Israel und die Hamas nach Angaben von US-Präsident Trump auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt.

    US-Außenminister Rubio flüstert US-Präsident Trump während einer Pressekonferenz etwas ins Ohr. Rubio überreichte Trump dabei eine Notiz, in der es hieß, eine Einigung auf den Gaza-Friedensplan sei nah. (AP / Evan Vucci)
    Alle Geiseln würden bald freigelassen und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Dies seien erste Schritte zu einem starken, dauerhaften Frieden.
    Die indirekten Gespräche von Unterhändlern Israels und der Hamas über den von Trump vorgelegten Plan laufen seit Montag im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für Fortschritte gemehrt. Trump sagte, er erwäge, in die Region zu reisen.
