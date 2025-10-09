Alle Geiseln würden bald freigelassen und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Dies seien erste Schritte zu einem starken, dauerhaften Frieden.
Die indirekten Gespräche von Unterhändlern Israels und der Hamas über den von Trump vorgelegten Plan laufen seit Montag im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für Fortschritte gemehrt. Trump sagte, er erwäge, in die Region zu reisen.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.