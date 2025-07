Handelsstreit

Trump gibt Zölle für EU-Importe in Höhe von 30 Prozent bekannt

Die US-Regierung will auf Waren aus der Europäischen Union ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent erheben. Dies teilte Präsident Trump in einem Brief mit, den er auf seiner Social-Media-Plattform veröffentlichte.