Handelsstreit

Trump kündigt Einfuhrzoll von 30 Prozent ab August auf EU-Waren an

Die US-Regierung will auf Waren aus der Europäischen Union ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent erheben. Das Handelsdefizit der USA gegenüber der EU sei eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, schrieb Trump in einem Brief, den er auf seinem Social-Media-Konto veröffentlichte.