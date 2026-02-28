Über der iranischen Hauptstadt Teheran steigt Rauch auf. Israel und die USA haben den Iran nach eigenen Angaben angegriffen. (picture alliance / Middle East Images / Mahsa)

+++ Die USA beteiligen sich an dem Angriff auf den Iran.

Das bestätigte US-Präsident Trump in einer Videobotschaft. Er sagte, das US-Militär habe einen "großen Kampfeinsatz" im Iran begonnen. Ziel sei es, sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen bauen könne. Man werde sowohl die Raketen als auch die Raketenindustrie des Landes zerstören. Gleichzeitig forderte Trump die Menschen im Iran dazu auf, die derzeitige Regierung zu stürzen.

+++ Bei dem Angriff auf den Iran sind im Süden der Hauptstadt Teheran mehrere Ministerien angegriffen worden.

Das sagte ein iranischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Der Nachrichtenagentur Fars zufolge wurden auch Explosionen aus den Städten Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah gemeldet.

+++ Israel, Iran und Irak haben ihren Luftraum für Zivilflugzeuge geschlossen.

Das berichten verschiedene Medien. Israels Verteidigungsminister Katz teilte zudem mit, er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen.

+++ Israel hat Luftangriffe gegen den Iran gestartet.

Israels Verteidigungsminister Katz sprach von einem "Präventivschlag", um Bedrohungen für Israel zu beseitigen. Weitere Einzelheiten gab der Minister zunächst nicht bekannt.

+++ Aus der iranischen Hauptstadt Teheran und deren Umgebung sind Explosionen gemeldet worden.

Über Verletzte oder Schäden ist noch nichts bekannt. Auf Seiten Israels wiederum wurde Luftalarm ausgelöst. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, nicht zu den Flughäfen zu kommen. Außerdem wurden Schulen und öffentliche Gebäude geschlossen.

+++ Das Auswärtige Amt rät "dringend" von Reisen nach Israel ab.

Das geht aus den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen des Ministeriums hervor. Zudem hob der Krisenstab nach Angaben von mehreren Mitarbeitern deutscher Organisationen für die Botschaft in Tel Aviv die Krisenstufe an. Zuvor hatte die US-Regierung ihren Botschaftsmitarbeitern in Israel eine umgehende Ausreise nahegelegt.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.