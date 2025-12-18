US-Präsident Trump während seiner Rede an die Nation aus dem diplomatischen Empfangsraum im Weißen Haus in Washington (Doug Mills / Pool The New York Times / AP / dpa-bildfunk )

In der Rede skizzierte er abermals seine politischen Kernanliegen in Politikfeldern wie Innere Sicherheit, Migration, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und internationaler Handel. Er kritisierte wiederholt seinen Vorgänger Biden, während er zugleich seiner eigenen Regierung zahlreiche Erfolge attestierte. Trump hielt seine rund 20-minütige Ansprache vor dem Hintergrund sinkender Zustimmungswerte sowie wachsender Sorgen in der amerikanischen Bevölkerung über die Wirtschaftslage und Preissteigerungen. Zudem finden in knapp einem Jahr Zwischenwahlen zum Kongress statt.

Dabei wollen Trumps Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen. Die oppositionellen Demokraten hoffen ihrerseits auf einen Erfolg, um Vorhaben Trumps bremsen zu können.

