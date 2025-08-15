Gespräche USA/Russland

Gipfeltreffen im US-Bundesstaat Alaska: Trump empfängt Putin (AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Nach ihrer Landung auf einem Militärflugplatz in Anchorage begrüßten sich die beiden Staatschefs, stiegen in ein Auto und fuhren gemeinsam zum Tagungsort. Das ursprünglich geplante Einzelgespräch zwischen Trump und Putin wird es nicht geben. Kurz vor dem Treffen teilte das Weiße Haus mit, dass auf US-Seite auch Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff teilnehmen werden. Auf russischer Seite kamen Außenminister Lawrow und der außenpolitische Berater Uschakow hinzu.

Hauptthema des Treffens ist die Zukunft der Ukraine. Trump sagte während seines Fluges vor Journalisten, er wolle schnell eine Waffenruhe erreichen. Sei dies nicht möglich, werde er schnell wieder abreisen. Aus Kremlkreisen verlautete, Putin sei zu Kompromissen bereit. Von der Ukraine würden jedoch auch schwierige Zugeständnisse erwartet.

Über alle Entwicklungen mit Blick auf das Treffen der Präsidenten Trump und Putin am Abend halten wir Sie auch in einem Newsblog zur Zukunft der Ukraine auf dem Laufenden.

