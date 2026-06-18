Iran-Krieg

US-Präsident Trump hat das Abkommen mit dem Iran in Versailles unterzeichnet. (AFP / ANNA MONEYMAKER)

Der US-Präsident hielt sich dort nach dem G7-Gipfel zu einem Abendessen mit dem französischen Staatschef Macron auf. Das iranische Außenministerium teilte mit, auch Präsident Peseschkian habe unterzeichnet.

Pakistan: Abkommen tritt sofort in Kraft

Nach Angaben aus Pakistan, das als Vermittler aufgetreten war, tritt das Abkommen sofort in Kraft. Der pakistanische Ministerpräsident Sharif erklärte auf X, in einem ersten Schritt werde der Iran die Straße von Hormus wieder öffnen, und auch die USA würden ihre dortige Blockade beenden.

Kämpfe sollen auch im Libanon enden

Der Text der sogenannten "Memorandum of Understanding" ist inzwischen bekannt. Demnach sollen sämtliche Kampfhandlungen sofort enden - ausdrücklich auch im Libanon, wo sich die israelische Armee und die Hisbollah gegenseitig bekämpfen. Die internationalen Sanktionen gegen den Iran sollen aufgehoben werden, der Zeitplan dafür ist aber Bestandteil der anstehenden, 60-tägigen Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen beider Seiten. Der Iran bekräftigt überdies den Verzicht auf Atomwaffen. Für den Wiederaufbau in dem Land soll es einen privaten Investitionsfonds mit einem Volumen von 300 Milliarden Dollar geben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.