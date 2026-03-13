Erneute Drohungen aus Washington

US-Präsident Trump erneuert Drohungen gegen den Iran (Archivbild) (picture alliance / Assicated Press / Matt Rourke)

Das Terror-Regime werde vollständig zerstört, und zwar militärisch, wirtschaftlich und auf andere Weise, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Raketen, Drohnen und alles andere würden vernichtet. Die Vereinigten Staaten verfügten über eine beispiellose Feuerkraft und viel Zeit. Der US-Präsident hatte bereits mehrfach erklärt, dass der Krieg bald enden könne. Allerdings greift der Iran auch nach fast zwei Wochen amerikanisch-israelischer Luftangriffe die Golfstaaten und Israel weiter mit Raketen und Drohnen an. Die Revolutionsgarden halten darüber hinaus an einer Blockade der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus fest, einer Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.