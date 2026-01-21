US-Präsident Trump empfängt Präsident Selenskyj im vergangenen Dezember in Florida. (Alex Brandon/AP/dpa)

Das Gespräch soll im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos stattfinden, wie Trump mitteilte. Bislang galt es als unsicher, ob Selenskyj tatsächlich in die Schweiz reisen wird. Er hatte am Dienstag erklärt, angesichts der andauernden russischen Luftangriffe die Ukraine nur dann zu verlassen, wenn es ein unterschriftsreifes Dokument für eine Beendigung des Krieges oder weitere Hilfszusagen gebe. Trump erklärte in Davos, man sei "ziemlich nah" an einem Abkommen.

Heute werden der US-Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner zu weiteren Gesprächen mit Russlands Präsident Putin in Moskau erwartet. Danach seien Beratungen mit der ukrainischen Seite geplant, hieß es.

Angesichts der jüngsten russischen Luftangriffe auf die Energieversorgung der Ukraine forderte NATO-Generalsekretär Rutte die Mitgliedstaaten des Bündnisses dazu auf, der Ukraine schnell mehr Luftabwehrsysteme zu liefern.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.