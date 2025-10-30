Unmittelbar vor Treffen mit XI

US-Präsident Donald Trump (l) und der chinesische Staatschef Xi Jinping bei ihrem Zusammentreffen im südkoranischen Busan (Mark Schiefelbein / AP / dpa)

Er begründete seine Entscheidung mit Testprogrammen anderer Länder. Gleich darauf traf Trump in Südkorea mit Xi zusammen, wo die Konferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfindet. Dabei wollten beide auch über die US-Zölle auf chinesische Importe und Pekings Exportkontrollen auf seltene Erden sprechen. Trump hatte mehrfach eine mögliche Einigung in Aussicht gestellt.

Auch in außenpolitischen Fragen gibt es erhebliche Differenzen zwischen Washington und Peking. So kritisiert Trump regelmäßig China dafür, dass das Land Energielieferungen aus Russland bezieht und damit letztlich auch Moskaus Krieg gegen die Ukraine unterstützt.

Es ist die erste persönliche Begegnung von Trump und Xi seit 2019. Damals hatten sie sich in Japan auf dem G20-Gipfel getroffen.

