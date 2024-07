Donald Trump (r.) und J.D. Vance in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan (AP / Evan Vucci)

Vance gab vor Trumps Rede eine kurze Einführung und teilte gegen seine demokratische Konkurrentin Harris aus. Er selbst habe im Marine Corps der Vereinigten Staaten gedient und ein Unternehmen aufgebaut. "Und was zum Teufel haben Sie getan, außer einen Scheck zu kassieren?", fragte der Senator aus Ohio an die demokratische Vizepräsidentin gerichtet. Anschließend sprach Trump mehr als zwei Stunden lang. Er gab sich in seiner Rede angriffslustig, spottete über die US-Demokraten und Präsident Biden. Dieser habe keinen Schimmer, was um ihn herum passiere. Und die Demokraten hätten kein Ahnung, wer ihr Kandidat sei. Biden habe die Vorwahlen gewonnen, und jetzt wolle seine Partei ihm die Kandidatur wegnehmen. So habe sich etwa die ehemalige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, "wie ein Hund" gegen Biden gewandt. Den Republikanern versprach der Ex-Präsident einen "monumentalen Erdrutschsieg" bei der Wahl Anfang November.

Trump: "Habe mir eine Kugel für die Demokratie eingefangen"

Trump äußerte sich auch zu dem Attentat. "Letzte Woche habe ich mir eine Kugel für die Demokratie eingefangen", sagte der 78-Jährige wörtlich. Vorwürfe, selbst eine Gefahr für die Demokratie zu sein, wies er zurück. Die von ihm in seiner Nominierungsrede beim republikanischen Parteitag vor wenigen Tagen beschworene nationale Einheit erwähnte er nicht. Trump war bei dem Attentat am 13. Juli leicht am Ohr verletzt worden. Er trug bei dem Auftritt in Michigan weiter ein kleines, hautfarbendes Pflaster am rechten Ohr.

Druck auf Biden wächst

US-Präsident Biden muss wegen seiner Corona-Erkrankung weiter auf Wahlkampfauftritte verzichten. Der 81-Jährige hat sich in einem Privathaus in Delaware isoliert, kündigte aber an, den Wahlkampf kommende Woche wieder aufzunehmen. Forderungen nach einem Ausstieg aus dem Rennen hatte er am Freitag erneut eine Absage erteilt - obwohl der Druck auf ihn weiter wächst. Inzwischen haben mehr als 30 Mitglieder des Repräsentantenhauses und vier Senatoren Biden öffentlich zum Rückzug aufgerufen.

