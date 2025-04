Hat mit seiner Zollpolitik weltweit für Verunsicherungen und Börsencrashs gesorgt: US-Präsident Donald Trump. (picture alliance / Xinhua News Agency / Hu Yousong)

Er habe eine 90-tägige Pause angewiesen, erklärte Trump in seinem Netzwerk Truth Social. In diesem Zeitraum greife ein abgesenkter Zollsatz in Höhe von zehn Prozent. Dies gelte für die mehr als 75 Staaten, die Verhandlungsbereitschaft gezeigt und bislang keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen hätten. Vor Reportern räumte Trump ein, die Menschen seien etwas besorgt wegen der Zölle.

Für Einfuhren aus China gelten laut Trumps Erklärung ab sofort Zölle in Höhe von 125 Prozent. Zuvor hatte Peking einen weiteren Aufschlag der Zölle auf US-Einfuhren in Höhe von 50 Prozent bekanntgegeben. Damit erhebt China nun Zölle von insgesamt 84 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.