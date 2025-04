Hat mit seiner Zollpolitik weltweit für Verunsicherungen und Börsencrashs gesorgt: US-Präsident Donald Trump. (picture alliance / Xinhua News Agency / Hu Yousong)

Weiter hieß es, in diesem Zeitraum greife zunächst ein abgesenkter Satz von zehn Prozent. Dies gelte für die über 75 Staaten, die Verhandlungsbereitschaft gezeigt und bislang keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen hätten. Unklar blieb, ob das auch für die EU gilt. Zwar hatte Brüssel gestern ein Zoll-Paket gegen die USA auf den Weg gebracht. Dieses war jedoch vergleichsweise zurückhaltend ausgestaltet und bezog sich auf eine frühere Entscheidung Trumps.

Derweil wird auf chinesische Importe in den USA nun eine Strafabgabe von 125 Prozent fällig. Peking erhebt bislang seinerseits Gegenzölle auf US-Waren von 84 Prozent.

Die US-Börsen schlossen indes mit deutlichen Gewinnen, hier wurden die ausgesetzten Zölle gegen die 75 anderen Staaten eingepreist. Der breit gefasste Index S&P 500 legte um mehr als neun Prozent zu, der Dow Jones um knapp acht Prozent. Der technologielastige Nasdaq stieg um mehr als zwölf Prozent. Vor Trumps Ankündigung hatte in Europa und Asien der Handelskonflikt die Aktienmärkte zunächst weiter belastet. Der DAX sank um 3 Prozent und schloss am späten Nachmittag bei gut 19.670 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor mehr als 3 Prozent. Die Börsen in Asien verzeichneten ebenfalls Verluste.

