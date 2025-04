Handelskonflikte

Das angekündigte Zollpaket von US-Präsident Trump hat die Aktienkurse weltweit kräftig ins Minus gedrückt. (Arne Dedert/dpa)

Seine Regierung bringe Jobs und Unternehmen zurück ins Land wie nie zuvor. Trump sprach von einer wirtschaftlichen Revolution, aus der die USA als Sieger hervorgehen würden.

Seit heute gilt der von ihm verhängte Basiszoll in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern. Der komplexe Mechanismus mit noch höheren Zöllen für bestimmte Länder tritt am 9. April in Kraft. Trumps Zollpolitik hat die Sorgen vor einem umfassenden Handelskrieg geschürt, der die globale Wirtschaft in eine Krise stürzen könnte. Auch für die USA prophezeite der Chef der US-Notenbank Fed, Powell, eine höhere Inflation sowie ein langsameres Wachstum.

