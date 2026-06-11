Iran-Krieg

Er teilte mit, Grund seien Verhandlungen mit Teheran auf höchster Ebene. Die letzten Streitpunkte seien geklärt und von allen Beteiligten gebilligt worden. Zeit und Ort der Unterzeichnung würden in Kürze bekanntgegeben. Trump ergänzte, die von den USA verhängte Seeblockade gegen den Iran bleibe bis zum Abschluss der Vereinbarung in Kraft.
Zuvor hatte Trump unter anderem die Eroberung der für die iranischen Ölexporte wichtigen Insel Charg angedroht, über die der Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte abwickelt. Die Drohungen folgten auf gegenseitige Luftangriffe im Persischen Golf, die eine ohnehin brüchige Waffenruhe gefährden.
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Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.